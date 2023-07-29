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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

مصطفى خاطر من البيت
مصطفى خاطر من البيت بيتى

بدأ الفنان مصطفى خاطر تصوير الجزء الثاني من مسلسل " البيت بيتي" بجانب كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز وميرنا جميل و سليمان عيد و سامي مغاوري والطفل محمد صابر، بالإضافة إلي  الفنان القدير احمد بدير وصبحي خليل.

 

"البيت بيتي" تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

 

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

 

وعلق كريم سامي كيمز أحد مؤلفيه على نجاحه قائلا: "الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم ٣ أقسام مهمين، رأي العاملين في الصناعة لأننا بنتعلم من اللي معجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة".

وأكمل عبد الوهاب في تصريحات صحفية له:"ردود الأفعال الإيجابية اللي حصل عليها مسلسل البيت بيتي بتحطنا في منافسة مع نفسنا، إن اللي جاي يبقي أحسن وميقلش عن اللي أتعمل.. وإن شاء الله نفضل عند حسن ظن الجمهور".

وتابع أحمد عبد الوهاب عن شعوره قبل عرض المسلسل "كنت في حيرة بين تفاءلوا بالخير تجدوه والمسلسل إن شاء الله يكسر الدنيا فيحصل كده فعلاً، ولا ما رفعش سقف التوقعات.. لكن الحمد لله تفاءلت بالخير ولاقيته"، وصرح كيمز "كل اللي كان شاغلني أن اللي يتفرج على المسلسل يتبسط ويبقى فعلاً مشدود وبيضحك ويحس أنه عمل محترم".

البيت بيتي كريم محمود عبد العزيز مصطفى خاطر ميرنا جميل

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