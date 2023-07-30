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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فريدة سيف النصر تبكي على الهواء بعد عرض مشاهد من عملة نادرة.. وتؤكد: ارتديت الحجاب 9 أشهر وخلعته بسبب الضغوط

الفنانة فريدة سيف
الفنانة فريدة سيف النصر

حلت الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة على الإعلامية "لميس الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "on e"، وتحدثت عن تعرضها للظلم، وعن مصطلح أفلام المقاولات، وارتدائها للحجاب.

 

 

سني تجاوز 60 عاما وتعرضت لظلم من شخصية كبيرة

 

قالت الفنانة فريدة سيف النصر إنها سعيدة بمشوارها الفني، مؤكدة أن طريقها الفني لم يكن سهلاً  وكان مليئاً بالمطبات الهوائية والصناعية.


وأضافت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "on": "طريقي لم يكن سهل، كان كله مطبات هوائية وصناعية إلى أن كبرت.. أحب مشواري لأنني وقعت وقمت ووقفت".


وأكملت فريدة سيف النصر: "تعرضت للظلم كثيرا وانتصرت.. وكلما تعرضت للظلم ربنا يأخد حقي.. تعرضت لظلم كبير من شخصية كبيرة.

  
وكشفت أنها لديها أريحية أن تتحدث عن سنها وأنها جاوزت الستين وهذا ليس عيباً، قائلة: "عندي أريحية أقول سني وليس مثل الستات الأخريات، وعندي أحفاد في أعمار سبع سنوات نفسي أشوف أحفادي عرايس أولاد محمد ابني".

ارتديت الحجاب تسعة أشهر وخلعته


أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها ارتدت الحجاب فقط لمدة تسعة أشهر وأنها بالتأكيد مقتنعة به لكن وفاة شقيقها الأصغر الشاب ابن 21 ربيعاً كانت صدمة شديدة لها.


استطردت فريدة سيف النصر خلال مداخلة خلال "برنامج" كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أخي الصغير كنت بعشقه وعمره 21 سنة وأنا بخاف الموت جداً وأنا جبانه جداً ومهما عملت صدقات وأتصدق على الإنسان وأرفق بالحيوان، لكن جبانة جداً، كان شاب قمر طول وعرض 21 سنة الأصغر بيننا جميعاً كنت حينها متزوجة.


ولفتت فريدة سيف النصر إلى أنها عندما توفي شقيقها لم يعجب زوجها رد فعلها، فطلقها الطلقة الثانية، قائلة: "عندما رأيت أخي نازل القبر فتحة القبر أصبت من بالرعب.. أخاف من الموت ولا أذهب إلى أي جنازة ولا عزاء، ليس ندالة.


وأكملت: "مكنتش ممكن اسيب الحجاب إلا بعد الضغوط التي تعرضت لها وكتبوا عني مالها عاملة كده وعاملة نفسها بالطرحة كأنها أميرة عربية".

نجمات حاربوني بسبب جمالي


دافعت الفنانة فريدة سيف النصر عن ما أسمته أفلام المقاولات قائلة إنها عملت بطولات كبيرة وبطولات كوميدية واسمها كان قبل أي أحد من الفنانين.

 

واستطردت فريدة سيف النصر خلال لقاء لها في "برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ليس ذنبي أني جميلة، ومصطلح أفلام المقاولات ابتدع لهدم فنانين مثل سمير غانم وغيره".


وعن أقرب الأدوار إلى قلبها، قالت فريدة سيف النصر: "أحلى دور بحبه عامل علامة جه في قلبي سأختاره وهو مسلسل بدون ذكر أسماء للكاتب وحيد حامد، مع المخرج تامر محسن وكانت أولى تجاربه الإخراجية وأصر على الوقوف بجانبي".


وكشفت أنها تعرضت للمحاربة من نجمات كبار في مسيرتها الفنية قائلة: “إتشلت من أفلام  لنجمات كبار بحجة أن فريدة جميلة”.


فريدة سيف النصر تبكي على الهواء

 

تأثرت  الفنانة  فريدة سيف النصر بعد عرض مشاهد لها  من مسلسل  "عملة نادرة" في شخصية سكينة وكواليس  جملة "نادرة القادرة"، وبكت على الهواء  " قائلة: "مش قادرة امسك نفسي أنا الي قلت نادرة  القادرة الفاجرة "ودائما لما بدخل الاستوديو  بقول اللهم ارزقني اللحظة ".

استطردت خلال  لقاء عبر "برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON :"الفنان عامل زي السفنجة  وممكن تكون الشخصية شبه حد قريب مني خالتي أمي  صديقتي جارتي  الفنانة بتبقى مشحونة  ببقى سكينة "


وعن كواليس العلاقة بين فيلم "4-2-4 " الذي كان سبباً في زواجها حيث قدمت دور راقصة   حينها وبعد الفيلم قالوا : لازم البنت دي تتجوز " حتى تزوجت زجها قبل أن تتم عامها العشرين  وكانت صغيرة السن بسبب  بلدة الرقص في الفيلم التي أظهرت بعض المفاتن  حينها " وتقاضت عن هذا الفيلم الفي جنيها.

ولفتت إلى أن الزيجة استمرت  نحو  ثمانية سنوات وهي الجوازة الوحيدة  في حياتها وأثناء تلك السنوات حدث  مرات طلاق،  وأن صديقتها غدرت  بها واختطفت زوجها  بعدما آمنت لها وتركتها في المنزل  وكانت من خارج الوسط  وكانت تتوجه للعمل، واكتشفت أن صديقتها  خانتها مع زوجها".
ذكرت أنها  تم خطبتها بعد الطلاق  لثري  ورجل أعمال كبير جداً لكنها قررت عدم إكمال الخطوة من أجل ابنها وأنها  خشيت أن تدخل ليه  رجلاً غريباً  قائلة :  اتخطبت  لحد تقيل  رجل أعمال وجبلي  حلة ألماظ.

فريدة سيف النصر الإعلامية لميس الحديدي الفنانة فريدة سيف النصر برنامج كلمة أخيرة الحجاب

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