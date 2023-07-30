عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يشهد موقع صدى البلد إجراءات تحميل نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد استعداداً لإتاحة خدمة الاستعلام عنها لجميع الطلاب في جميع محافظات مصر بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

حيث تتاح نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/ 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 أن ينتهزوا هذه الفرصة الآن ويسجلوا بياناتهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/ ، ليحصلوا على درجاتهم فور اعتماد النتيجة بدون أي تأخير أو أعطال او مجهود مباشرةً عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/ 

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/ لجميع الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي مع ذلك كافة بيانات الطالب .

ولا يحتاج رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/  دفع أي رسوم إلكترونية من أجل الاستفادة من خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 

txt

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

txt

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

خطوات تسجيل البيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/
  • اكتب اسمك
  • اكتب رقم جلوسك
  • اكتب رقم التليفون
  • اكتب البريد الالكتروني
  • اضغط على سجل الآن

أوائل الثانوية العامة 2023

عددهم أكثر من 30 طالب وتضم القائمة : أوائل شعبة علمي علوم ، وأوائل شعبة علمي رياضة ، وأوائل شعبة أدبي ، وأوائل المكفوفين ، وأوائل الدمج ، وأوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ويحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إجراء اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية العامة 2023 ، لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على استمرار التفوق في حياتهم الجامعية المقبلة

ولم يحصل أي طالب او طالبة في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 على مجموع 100% أو أكثر 

نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة نتيجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

سر تأخير إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وحقيقة وجود أخطاء بها| تفاصيل

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

ترشيحاتنا

الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية

بعد العقوبات الأمريكية عليها.. روسيا تستأنف إنتاج سيارات لادا في مصر| تفاصيل

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمصطافين بالبحرين الأحمر والمتوسط

المخدرات تدفع شابين للتخلص من صديقهما بدم بارد.. تفاصيل صادمة

بن غفير يتخذ قرارا جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين

الآلاف مستقرون في تسيل.. بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة عن قوات فاجنر في بيلاروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور والأسعار.. موديلات فساتين زفاف 2023

مش بس البشرة.. أمراض خطيرة لعدم استخدام واقي الشمس يوميا

بفستان جلد الحيّة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة مثيرة |شاهد

بلجيكا.. شاب ينهي حياة والدته بمأساوية واعتراف ووشم يكشفان الجريمة

فيديو

كسروا المكان.. أهالي يعتدون على أطباء مستشفى طب الأزهر بدمياط.. فيديوجراف

خلاف أسري.. جلسة صلح تتحول إلى مأساة في ناد رياضي بـ زفتى

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ