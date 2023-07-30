بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات القادمة ، بيانا رسميا عاجلاً للكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 .

وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 أكثر من 30 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية من محافظات مختلفة .

وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ما يلي :

أوائل شعبة علمي علوم

أوائل شعبة علمي رياضة

أوائل شعبة أدبي

أوائل المكفوفين

أوائل الدمج

أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وقد جاء معظم أوائل الثانوية العامة 2023 ، من طلاب المدارس الرسمية الحكومية ، مع وجود طلاب من المدارس الخاصة .

ولم يحصل أي طالب أو طالبة من أوائل الثانوية العامة 2023 على مجموع 100% ، حيث لم تشهد نتيجة الثانوية العامة 2023 وجود أي مجاميع فلكية مبالغ فيها ، بل عادت المجاميع إلى مستواها الطبيعي منذ بدء تطبيق النظام الجديد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتصالات هاتفية بـ أوئل الثانوية العامة 2023 لتوجيه التحية لهم ولأسرهم على هذا التفوق الملحوظ ، إلى جانب التشديد عليهم بأن يستمروا في هذا الاجتهاد في حياتهم الجامعية المقبلة .

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة 2023 بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، تشجيعاً لهم على استمرار النجاح والتفوق .

ويحظى أوائل الثانوية العامة 2023 ( علمي علوم – علمي رياضة - أدبي ) بالاعفاء من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، ضمن قواعد تنسيق الجامعات كنوع من التكريم لهم على تفوقهم الدراسي .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023

وينشر موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد ، ويمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية :

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بعد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/ ، سوف يتمكن الطالب بكل سهولة من الاطلاع على درجاته ومجموعه الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023