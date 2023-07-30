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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل الثانوية العامة
أوائل الثانوية العامة 2023

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات القادمة ، بيانا رسميا عاجلاً للكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 .

وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 أكثر من 30 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية من محافظات مختلفة .

وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ما يلي :

  • أوائل شعبة علمي علوم
  • أوائل شعبة علمي رياضة
  • أوائل شعبة أدبي
  • أوائل المكفوفين
  • أوائل الدمج
  • أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وقد جاء معظم أوائل الثانوية العامة 2023 ، من طلاب المدارس الرسمية الحكومية ، مع وجود طلاب من المدارس الخاصة .

ولم يحصل أي طالب أو طالبة من أوائل الثانوية العامة 2023 على مجموع 100% ، حيث لم تشهد نتيجة الثانوية العامة 2023 وجود أي مجاميع فلكية مبالغ فيها ، بل عادت المجاميع إلى مستواها الطبيعي منذ بدء تطبيق النظام الجديد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتصالات هاتفية بـ أوئل الثانوية العامة 2023 لتوجيه التحية لهم ولأسرهم على هذا التفوق الملحوظ ، إلى جانب التشديد عليهم بأن يستمروا في هذا الاجتهاد في حياتهم الجامعية المقبلة .

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة 2023 بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، تشجيعاً لهم على استمرار النجاح والتفوق .

ويحظى أوائل الثانوية العامة 2023 ( علمي علوم – علمي رياضة - أدبي ) بالاعفاء من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، ضمن قواعد تنسيق الجامعات كنوع من التكريم لهم على تفوقهم الدراسي .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023

وينشر موقع صدى البلد  نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد ، ويمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/
  • اكتب الاسم
  • اكتب رقم الجلوس
  • اكتب رقم التليفون
  • اكتب البريد الالكتروني
  • اضغط سجل الآن

بعد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/  ، سوف يتمكن الطالب بكل سهولة من الاطلاع على درجاته ومجموعه الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 

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