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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالصور والأسعار.. موديلات فساتين زفاف 2023

فساتين زفاف
فساتين زفاف

يعد فصل الصيف من الفصول المفضلة للأفراح، ويفضل الكثير من الأشخاص فصل الصيف لسهولة التحرك والسفر واختيار فساتين الزفاف المميزة بتصميم مختلف، وتبحث العديد من الفتيات عن فستان لافت ومميز من أجل ليلة العمر.

وكل عام في فصل الصيف تظهر موضة جديدة ومختلفة لفساتين الزفاف، فالبعض يفضل الفساتين المنفوشة،  والبعض الآخر يفضل الفساتين البسيطة.

 

كما تتميز فساتين زفاف 2023 بالبساطة والرقي والقماش المميز الذي يكشف جمال الفستان ويحول شكله كثيرا.

 

كما أصبحت فساتين زفاف المحجبات تصمم بشكل مميز ومبتكر لتكشف جمال العروسة، ولم تقتصر الفساتين على التصميمات المكشوفة والجريئة فقط.

وأصبحت العديد من الفتيات تميل إلى الفساتين الهادئة والناعمة ذا التصميم البسيط ، والابتعاد عن الفساتين الكبيرة والظهور بشكل جذاب.

وتبدأ أسعار الإيجار لفساتين الزفاف من 3000 جنيه إلى50 آلف جنيه حسب الموديل ومصمم الأزياء، كما تتراوح أسعار شراء فساتين الزفاف من 10 آلاف جنيه إلى 150 ألف جنيه مصري.

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