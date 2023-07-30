البنك الأهلي: رسميا التعاقد مع محمد عبد اللطيف جريندو 3 مواسم

أعلن نادي البنك الأهلي اليوم الأحد أنه تعاقد مع محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصري البورسعيدي السابق.

وذكر نادي البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم :"رسميا... البنك الأهلي يضم جريندو 3 مواسم... أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع محمد عبد اللطيف جريندو لاعب وسط النادى المصري البورسعيدي السابق لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر."

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن أمس السبت تعاقده مع اللاعب الإيفواري سيرجي أكا لاعب خط وسط الإسماعيلي السابق لمدة موسمين.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان النادي تعاقده مع أحمد مدبولي لاعب خط وسط الإسماعيلي السابق لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر، وكذلك تعاقده مع أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، لمدة موسمين.