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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يستمر بعد أغسطس؟.. موعد تطبيق قرار العمل من المنزل.. تفاصيل

صدى البلد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا للعاملين بالقطاع الحكومي بالعمل من المنزل بنظام الأولاين، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، الأمر الذي لاقى ترحاب من الكثير من الموظفين.

وطرح قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من التساؤلات حول موعد تطبيق هذا القرار، وهل سيستمر حتى بعد نهاية شهر أغسطس أم لا؟.. 

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موعد تطبيق قرار العمل من المنزل 

من المفترض أن يتم تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل من المنزل، يوم الأحد من كل أسبوع، بدءَا من يوم الأحد القادم 6 أغسطس، ويستمر تطبيق هذا القرار طوال شهر أغسطس، تخفيفًا لأحمال الكهرباء، دون تعطيل عجلة سير العمل في الدولة.

وتساءل الكثيرون عن استمرارية تطبيق قرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع في 18 قطاع من القطاعات الحكومية، بعد شهر أغسطس أم لا، إلا أنه ليس هناك أي قرار أصدرته الحكومة المصرية تدل على استمرارية الأمر بعد شهر أغسطس.

18 جهة حكومية ستعمل من المنزل 

يتم تطبيق قرار العمل من المنزل بنظام الأونلاين لـ 18 جهة حكومية في الوزرات والهيئات الحكومية التي لا ترتبط بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، والتي تمتلك بنية تكنولوجية للعمل أونلاين، ويتمتع موظفيها بالقدرة على العمل عن بعد دون الحاجة للحضور إلى مقرات العمل، وتلك الجهات هي: 

  • موظفو مديريات العمل في جميع المحافظات
  • موظفو مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات المختلفة
  • موظفو ديوان عام وزارة التخطيط والجهات التابعة له
  • العاملون في وزارة التنمية الإدارية
  • العاملون في ديوان عام وزارة التنمية المحلية
  • موظفو وزارة العمل
  • موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات
  • العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
  • الموظفون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
  • العاملون في قطاعات وزارة البترول المختلفة
  • موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات
  • موظفو وزارة الشباب والرياضة
  • العاملون في جميع مديريات الشباب والرياضة في المحافظات
  • العاملون في وزارة الاستثمار
  • العاملون في وزارة الثقافة
  • موظفوا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
  • العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي
  • موظفو ديوان وزارة الزراعة
قرار العمل من المنزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أغسطس 18 جهة حكومية ستعمل من المنزل الهيئات الحكومية

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