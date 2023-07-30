هل يستمر بعد أغسطس؟.. موعد تطبيق قرار العمل من المنزل.. تفاصيل

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا للعاملين بالقطاع الحكومي بالعمل من المنزل بنظام الأولاين، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، الأمر الذي لاقى ترحاب من الكثير من الموظفين.

وطرح قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من التساؤلات حول موعد تطبيق هذا القرار، وهل سيستمر حتى بعد نهاية شهر أغسطس أم لا؟..

موعد تطبيق قرار العمل من المنزل

من المفترض أن يتم تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل من المنزل، يوم الأحد من كل أسبوع، بدءَا من يوم الأحد القادم 6 أغسطس، ويستمر تطبيق هذا القرار طوال شهر أغسطس، تخفيفًا لأحمال الكهرباء، دون تعطيل عجلة سير العمل في الدولة.

وتساءل الكثيرون عن استمرارية تطبيق قرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع في 18 قطاع من القطاعات الحكومية، بعد شهر أغسطس أم لا، إلا أنه ليس هناك أي قرار أصدرته الحكومة المصرية تدل على استمرارية الأمر بعد شهر أغسطس.

18 جهة حكومية ستعمل من المنزل

يتم تطبيق قرار العمل من المنزل بنظام الأونلاين لـ 18 جهة حكومية في الوزرات والهيئات الحكومية التي لا ترتبط بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، والتي تمتلك بنية تكنولوجية للعمل أونلاين، ويتمتع موظفيها بالقدرة على العمل عن بعد دون الحاجة للحضور إلى مقرات العمل، وتلك الجهات هي: