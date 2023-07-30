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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية تعقد الاجتماع الدورى لإدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى

اجتمع اليوم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بحضور محمود الفولى وكيل وزاره التربية والتعليم بالمنوفية والمهندس مجدي قوره مدير عام التعليم الصناعي، وخالد عبد المرضي مدير عام التعليم الفني و العميد خالد المهدى المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء مجلس ادارة المدرسة بالشركة .

وفى بداية الاجتماع، قدم رئيس مجلس الإداره التهنئة للحضور بالعام الهجرى الجديد 1445 ثم ناقش عرض خطة التدريب الصيفي لطلاب المدرسة والنظر في رفع قيمة المكافأة الخاصه بالطلبة وتناول عرض تشكيل لجنة المقابلات الشخصية للطلاب الجدد.

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جدير بالذكر، أن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة و الازهرية لعام 2023،ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

وتضم تخصصات تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب. 

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