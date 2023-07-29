غرقوا سوا .. إنقاذ طفل ينتهي بـ حالتيّ وفاة في المنوفية

شيع العشرات من أهالي مركز الشهداء في محافظة المنوفية جثمان عامل وطفل لقيا مصرعهم غرقا داخل ترعة الباجورية.

بدأت الواقعة عندما نزل طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات الي ترعة الباجورية هربا من حرارة الجو للاستحمام فجرفه التيار لعدم اجادته السباحة، فحاول احد الأهالي يدعي " ف.ط " 40 سنة عامل إنقاذ الطفل من الغرق إلا أنه جرفه التيار ومات غرقا مع الطفل.

تعالت الصيحات أمام ترعة الباجورية وقام الأهالي بانتشال جثمان العامل محاولين إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة غريقا داخل مياه الترعة.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل ليتم ايداعهم مستشفي الشهداء حتي انتهاء إجراءات الدفن.

وأكد الأهالي ، ان العامل حاول إنقاذ الطفل إلا أنه لقي مصرعه معه، حيث تم انتشال جثامين الغريقين وسط حالة من الحزن بين الجميع.

تلقي اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الشهداء بغرق طفل أثناء الاستحمام في مياه ترعة الباجورية.

بالانتقال تبين غرق الطفل " ا.م " ١٠ سنوات أثناء استحمامه وحين نزول " ف.ط " ٤٠ سنة لإنقاذ الطفل جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

فيما شيع الأهالي جثمان العامل والطفل الي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بمدينة الشهداء وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.