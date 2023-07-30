مقتل قيادي من حركة فتح في اشتباكات بمخيم عين الحلوة بلبنان

أفادت أنباء من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، باغتيال المسئول في حركة فتح أبو أشرف العرموشي في كمين مسلح، واثنين من مرافقيه.

وتتهم الفصائل الفلسطينية المجموعات المتشددة بتنفيذ الكمين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين على الأقل، إثر اشتباكات مسلحة وقعت الليلة الماضية، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان.



ونقلت “أسوشيتيد فرانس برس” أن الوضع الأمني المتوتر داخل المخيم أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكان المخيم، بينهم أطفال.

وقال مصدر فلسطيني في المخيم إن "إسلاميا من جماعة الشباب المسلم قتل، وإن قياديا في المجموعة هو من بين الجرحى"، مشيرا إلى أن أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية.