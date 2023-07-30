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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يستولي على أول مركبة مدرعة سويدية في أوكرانيا.. فيديو

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

استولت القوات الروسية على أول مركبة قتال مشاة CV90 سويدية الصنع في ساحة المعركة الأوكرانية.

وظهرت لقطات القوات الروسية أمام CV90 على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم الاستيلاء عليها أثناء القتال في منطقة لوجانسك.

أصيبت مركبة المشاة القتالية السويدية باستخدام قاذفة صواريخ محمولة. قتل القائد في الانفجار، بينما خرجت بقية القوات الأوكرانية وهربت.

أظهرت اللقطات التي نشرتها الوكالة ثقبا في درع CV90 صنعه الصاروخ. كما أظهرت الجزء الداخلي من السيارة، حيث تمت ترجمة العديد من العلامات من الإنجليزية إلى الروسية حتى يتمكن الأوكرانيون من فهمها.

CV-90 هي عائلة من المركبات القتالية التي كانت في الخدمة مع الجيش السويدي منذ عام 1993. وهي مجهزة بمدفع 40 ملم ولديها دروع يمكنها تحمل مقذوفات 30 ملم.

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وقالت السويد، التي تتطلع إلى أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، إن لديها خططا لتوريد طائرات CV-90 إلى أوكرانيا في يناير.

وفي أوائل يوليو، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن المركبات قد وصلت. وفقا لموقع مراقبة Oryx ، تلقت كييف ما مجموعه 50 CV-90s.

القوات الروسية ساحة المعركة لوجانسك أوكرانيا

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