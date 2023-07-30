قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الوضع في أوكرانيا يخرج عن نطاق السيطرة بسبب التعبئة المستمرة للرجال في الجبهة.

وقال سوسكين: “نرى كيف يحاول الناس القبض عليهم، وإلقائهم إلي الصفوف الأمامية. ستزداد المقاومة ضد المفوضين العسكريين الذين يقبضون عليهم”.

وأضاف: “لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من اختراق التحصينات الدفاعية القوية للجيش الروسي”.

ونوه إلي أن “الأسلحة الغربية في كييف تنفد أيضًا: الدبابات والصواريخ تنفد، لكن لا توجد حتى الآن طائرات”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سوسكين، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يواجه حربًا أهلية إذا استمر في تولي السلطة بشكل غير قانوني في البلاد.

وقال سوسكين، على قناته على يوتيوب: "إذا تحركوا في نفس الاتجاه، فإنهم يتجهون نحو حرب أهلية".

وأشار إلى أن زيلينسكي يواصل بشكل غير قانوني تولي السلطة في البلاد، لأن الأحكام العرفية التي أدخلها لا تسمح بإجراء انتخابات عامة في الولاية.