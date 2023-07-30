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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفراولة عنقود منافع.. فواكه تمنع حدوث جلطات وتحمي من أزمات القلب |فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان

عدد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، فوائد تناول فاكهة الفراولة، مشيرا إلى أنها تمنع حدوث جلطات وأزمات القلب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فاكهة الفراولة تعتبر عنقود منافع، مبينا أن تناولها مفيد لكن ليس بإفراط.

وأوضح أن تناول البرتقال مهم جدا، قائلا:« جرب تختم يومك بتناول برتقالة، الجلطات وأزمات القلب بتيجي بالليل، البرتقال بيمنع حاجة زي كده».


ولفت إلى أن تناول الزنجبيل يحمي القلب، مشددا على أهمية تناوله في الصباح وليس ليلا.

ونوه بأن تناول فاكهة التين الشوكي، مفيدة جدا، لكن ليس بإفراط، ويفضل تناول 3 ثمرات من التين، كذلك هناك فوائد كثيرة أيضا من تناول البطيخ وهو غني بالمياه ويمنع الجفاف ومضاد للأكسدة والجلطات، قائلا:« البطيخ المصري أجمل بطيخ في الدينا.. البطيخ فياجرا طبيعية».
 

استشارى امراض القلب أزمات القلب الإعلامية عزة مصطفى الدكتور جمال شعبان البطيخ المصري التين الشوكي

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