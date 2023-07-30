الأهلي يتاهل لدور ال 8 لكأس مصر بعد الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلي دور ال8 لبطولة كأس مصر بعد تحقيق فوزًا صعبًا على الداخليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور ال 16 من البطولة





وجاء هدف النادي الأهلي في الدقيقة 37 عن طريق بيرسي تاو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وأضاع علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 16 ليحرم النادي الأهلي من هدف التقدم.

وحصل بيرسي تاو لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في الدقيقة 52 بعد محاولة الحصول على ركلة الجزاء لكن الحكم المباراة أمرباستئناف اللعب.

واهدرتشامبادي هدف تعادل الداخلية بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت برامي ربيعة وكادت أن تسكن الشباك لكن تصديلها محمد الشناوي.



وشهدت الدقيقة 76 تصويبة قوية من محمود كهربا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.







وفي الوقت القاتل احرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في شباك الداخلية ليعلن فوز فريقه

وخاض النادي الاهلي المباراة بتشكيل مكون من



وخاض النادي الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي محمد الشناوي





خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا