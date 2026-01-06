قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
محافظات

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات  جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم يوسف .خ.ع، 21 عامًا، والمقيم بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لثبوت اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 29 أغسطس 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة جوهر الحشيش، واتخاذه من أحياء المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستهدفًا المتعاطين والمدمنين، ومتخذًا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الجهات المختصة إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بمسكنه.

وأثناء تنفيذ الإذن، وردت معلومات تفيد بوجود موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء أمام مسكن المتهم، فتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته حقيبة يد تحتوي على ثلاث قطع بنية كبيرة الحجم يُشتبه في كونها لمخدر الحشيش.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 700 جنيه وهاتف محمول، بينما لم يُعثر داخل مسكنه على أية مواد مخدرة. وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 10565 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام بمدينة شرم الشيخ حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط بخزينة المحكمة.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1454 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

