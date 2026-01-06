السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم يوسف .خ.ع، 21 عامًا، والمقيم بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لثبوت اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 29 أغسطس 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة جوهر الحشيش، واتخاذه من أحياء المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستهدفًا المتعاطين والمدمنين، ومتخذًا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الجهات المختصة إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بمسكنه.

وأثناء تنفيذ الإذن، وردت معلومات تفيد بوجود موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء أمام مسكن المتهم، فتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته حقيبة يد تحتوي على ثلاث قطع بنية كبيرة الحجم يُشتبه في كونها لمخدر الحشيش.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 700 جنيه وهاتف محمول، بينما لم يُعثر داخل مسكنه على أية مواد مخدرة. وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 10565 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام بمدينة شرم الشيخ حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط بخزينة المحكمة.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1454 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.