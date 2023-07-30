عاجل
ثلثا أوائل الثانوية العامة 2023 من المدارس الحكومية لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور بإطلالة جذابة.. ميرنا نور الدين تغازل جمهورها ومحبيها «الضويني» وسفيرة الإمارات يكرمان طلاب الأزهر الفائزين في تحدي القراءة العربي.. والأخيرة: نثمن دور المؤسسة التاريخي في نشر قيم الإسلام والحفاظ على لغة القرآن النشرة الدينية..حصول 10 مساجد جديدة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي..دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوقت ينفد.. أوكرانيا تواجه ضغوطا كبيرة قبل بدء موسم الطين

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية، أن أوكرانيا بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أي نتيجة قبل ذوبان الجليد وضغط الغرب.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن “وقت النجاحات الحاسمة ينفد.. والوقت، وهو الأكثر قسوة من بين جميع الفئات في ساحة المعركة، للأسف ليس إلى جانب الأوكرانيين... سيأتي "ذوبان الجليد" الأوكراني، أو "موسم الطين"، عندما تحول الأمطار الغزيرة والفيضانات في منتصف الصيف الأرض في شرق أوكرانيا إلى مستنقعات، مما يعيق المناورات الهجومية والاعتداءات على المركبات المدرعة”.

وأضافت أن “أوكرانيا تواجه نفس المشكلات التي يواجهها نابليون وهتلر، اللذين انتهى بهما الأمر إلى أن تكون هجماتهما على روسيا كارثية لكلا الجيشين المهاجمين".

وأوضحت أنه “ينبغي أن تشمل المرحلة التالية من الهجوم المضاد "الاستيلاء" السريع على إقليم زابوريجيا في طريقه إلى ميليتوبول، الأمر الذي سيتطلب أسابيع عديدة من القتال العنيف من القوات المسلحة الأوكرانية”.

قوة مرعبة .. الكشف عن أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا تعلن موعد بدء المفاوضات حول "الضمانات الأمنية" مع أمريكا

ولفتت “التليجراف” الانتباه إلي أن نهاية هذه المرحلة ستعني نهاية الهجوم المضاد ككل.

وأضافت: "بالنظر إلى أن الانتخابات المقبلة في الغرب من المرجح أن تستوعب رأس المال السياسي، ومن المتوقع أن يؤدي ضجر الحرب إلى خسائر فادحة، قد يكون أمام أوكرانيا بضعة أشهر ثمينة فقط لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي في أسرع وقت ممكن".

أوكرانيا روسيا الهجوم المضاد الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الطب والهندسة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئ الأوائل تليفونيا

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

الأهلي يستعد لتقديم صفقة جديدة.. "تفاصيل"

موضوعات متعلقة

الجيش الأوكراني يعلن تقدم قواته على طول خط المواجهة ضد روسيا

الشتاء قادم .. تحذير عاجل من زيلينسكي بشأن ضربات روسية مدمرة

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن حادث التفجير بباكستان

مقتل شخص وإصابة 19 آخرين على الأقل في إطلاق نار بـ أمريكا

بيان عاجل من الجيش اللبناني بعد سقوط قذيفة على قاعدة عسكرية

قوة مرعبة .. الكشف عن أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا

ترامب يواجه أزمة كبيرة بشأن محاكمته في قضية الوثائق السرية

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن إرسال الغواصات النووية إلى أستراليا

ترشيحاتنا

لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤتمر لوزير التربية والتعليم ظهر الغد

أوفربرايس جديد .. اعرف سعر نيسان صنى بالسوق المصرى

بأسعار رمزية .. أرخص 3 موبايلات سامسونج في مصر 

تعرف على مميزات حساب الإدخار الإسلامي

ماذا يحدث بمنطقة روكسي في مصر الجديدة؟.. محافظة القاهرة ترد

بسبب أوكرانيا.. سلطات شبه جزيرة القرم تحذر من كارثة على أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور

للأمهات والأباء .. احترسوا هذا الجهاز يسبب أمراضا خطيرة لطفلك

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

بالأسود الجريء.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ