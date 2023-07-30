الوقت ينفد.. أوكرانيا تواجه ضغوطا كبيرة قبل بدء موسم الطين

ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية، أن أوكرانيا بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أي نتيجة قبل ذوبان الجليد وضغط الغرب.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن “وقت النجاحات الحاسمة ينفد.. والوقت، وهو الأكثر قسوة من بين جميع الفئات في ساحة المعركة، للأسف ليس إلى جانب الأوكرانيين... سيأتي "ذوبان الجليد" الأوكراني، أو "موسم الطين"، عندما تحول الأمطار الغزيرة والفيضانات في منتصف الصيف الأرض في شرق أوكرانيا إلى مستنقعات، مما يعيق المناورات الهجومية والاعتداءات على المركبات المدرعة”.

وأضافت أن “أوكرانيا تواجه نفس المشكلات التي يواجهها نابليون وهتلر، اللذين انتهى بهما الأمر إلى أن تكون هجماتهما على روسيا كارثية لكلا الجيشين المهاجمين".

وأوضحت أنه “ينبغي أن تشمل المرحلة التالية من الهجوم المضاد "الاستيلاء" السريع على إقليم زابوريجيا في طريقه إلى ميليتوبول، الأمر الذي سيتطلب أسابيع عديدة من القتال العنيف من القوات المسلحة الأوكرانية”.

ولفتت “التليجراف” الانتباه إلي أن نهاية هذه المرحلة ستعني نهاية الهجوم المضاد ككل.

وأضافت: "بالنظر إلى أن الانتخابات المقبلة في الغرب من المرجح أن تستوعب رأس المال السياسي، ومن المتوقع أن يؤدي ضجر الحرب إلى خسائر فادحة، قد يكون أمام أوكرانيا بضعة أشهر ثمينة فقط لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي في أسرع وقت ممكن".