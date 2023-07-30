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برلمان

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات عمالة الأطفال .. سبب تفاقم الزيادة السكانية

النائبة ايناس عبد
النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أهم حلول مواجهة النمو السكانى المتزايد هى العمل علي نشر التوعية بمخاطر هذه القضية، وذلك علي مستوى المحافظات من خلال إطلاق الحملات الاعلانية بكافة القنوات وليس الرسمية بحسب.

تعديل قانون الطفل 

طالبت “ عبد الحليم” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية إجراء تعديل علي قانون الطفل فيما يتعلق بتغليظ عقوبة تشغيل الأطفال وتوقيع غرامة كبري علي الأب، خاصة وأن عمالة الأطفال هى أهم أسباب تفاقم المشكلة، معقبة “ كثير من الأسر تتعمد إنجاب عدد كبير ليصبح الطفل عائل الأسرة ومصدر دخل لها”.

أوضحت النائبة: إجراء هذا التعديل سيعمل علي تضييق كافة الأبواب أمام عمالة الأطفال وتحديدا من يتم استخدامهم في التسول، كما أنه لابد أيضا إطلاق حملات من وزارة التضامن علي أطفال الشوارع وبحث مصيرها.

ونوهت عضو لجنة الصحة، إلي أهمية نشر التوعية بثقافة تنظيم النسل في المدارس والجمعيات الأهلية في المناطق الشعبية، فضلا عن تفعيل دور الرائدات الريفية بمختلف المحافظات.

 ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن مقترح حرمان الطفل الثالث من الدعم سواء تموينى او غيره لا يجوز وغير دستوري، لذا فإن تحفيز الأسر علي تنظيم النسل بطرق تحفيزية سيكون حل أمثل بجانب التوعية.

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وأكدت البرلمانية، أن وزارة الصحة عملت علي توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل بجميع الوحدات الصحية.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

السكان مجلس النواب عمالة الأطفال وزارة التضامن الصحة وسائل تنظيم الأسرة الاسكندرية

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