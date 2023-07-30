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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. سلطات شبه جزيرة القرم تحذر من كارثة على أوروبا

سلطات شبة جزيرة القرم
سلطات شبة جزيرة القرم تحذر من كارثة علي أوروبا بأكملها

قالت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم الأحد، إن محاولة سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم ستتحول إلى كارثة على كييف وكل أوروبا.

وأضافت السلطات في بيان: “محاولة الغرب الجماعي للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ستتحول إلى كارثة بالنسبة لأوروبا بأكملها، وأوكرانيا بالتحديد”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “صنداي إكسبريس” البريطانية نقلا عن مصادر، بأن مدربين بريطانيين يقومون بتدريب وحدة أوكرانية خاصة من المفترض أن تساعد كييف في استعادة شبه جزيرة القرم.

ويتحدث المسؤولون الأوكرانيون منذ شهور عن خطط لاستعادة شبه الجزيرة خلال هجومها المضاد الذي روج له كثيرا والذي فشل حتى الآن في الارتقاء إلى مستوى التوقعات في الغرب.

ووفقا للتقرير، وصل أكثر من 2000 جندي أوكراني يشكلون «لواء كوماندوز من النخبة» إلى معسكر تدريب في ديفون في جنوب غرب بريطانيا للتحضير لهجوم من المفترض أن «يستعيد شبه جزيرة القرم قبل عيد الميلاد».

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ومن المتوقع أن يشكل لواء “رأس الرمح” وسيتم دعمه من قبل قوتين أخريين، حسبما زعمت مصادر “صنداي إكسبريس”.

كما أشارت إكسبريس إلى أن العملية ستشمل ضربات مشتركة من الجو والبر والبحر، حيث تحاول تشكيلات كييف المدرعة اختراق الدفاعات الروسية بينما تدعمها هجمات بعيدة المدى باستخدام صواريخ زودها بها الغرب.

أوكرانيا شبه جزيرة القرم اوروبا روسيا كييف

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