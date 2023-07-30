حرب عالمية ثالثة.. ذعر في فرنسا بعد قرارات زيلينسكي ضد روسيا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يريد إشعال حرب عالمية ثالثة بهجمات على الأراضي الروسية.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "ألم يعد زيلينسكي الدول الغربية، التي كانت تزوده بالعديد من الأسلحة منذ شهور، ألا تستخدمها أبدًا على الأراضي الروسية؟ وإلا، فهذه حرب عالمية ثالثة! من الواضح أنه يريد ذلك!".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن الحرب قادمة إلى روسيا بعد إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو.

وقال زيلينسكي في زيارة لمدينة إيفانو فرانكيفسك الغربية: 'تدريجيا، تعود الحرب إلى أراضي روسيا.. إلى مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذه عملية حتمية وطبيعية وعادلة تماما”.

وأوضح زيلينسكي، أنه يتوقع أن تستأنف روسيا هجماتها على نظام الطاقة الأوكراني بمجرد عودة الطقس البارد في وقت لاحق من هذا العام، متعهدا ببذل كل ما في وسعه لحماية شبكة الكهرباء.

وقال الرئيس الأوكراني، لكبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين والإقليميين خلال زيارة مدينة إيفانو فرانكيفسك الغربية: “من الواضح أن هذا الخريف وفي الشتاء سيحاول العدو تكرار الإرهاب ضد صناعة الطاقة الأوكرانية. يجب أن نكون مستعدين لذلك على أي حال”.