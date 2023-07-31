لم يلتزم بالتعليمات|التفاصيل الكاملة لغرق نجل الفنان حسن يوسف بالساحل

خرج من حر القاهرة متوجها إلى منطقة الساحل الشمالي برفقة أصدقائه للاستمتاع بشواطئ مطروح والساحل الشمالي الساحرة والطقس الذي يميل إلى الاعتدال تاركا همومه أملا في فترة من الاستجمام.



لم يكن عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، يعلم ما يخفيه القدر له بأن هذه الرحلة للساحل الشمالي هي الأخيرة في حياته ليلقى حتفه غرقا وسط أمواج الساحل الشمالي.



من هو عبد الله؟

عبد الله هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، من مواليد عام 1988، درس الطيران في أوكرانيا، كما أنه حاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت ويبلغ ترتيبه الرابع بين أشقائه.



لم يدخل عالم الفن

كان عبد الله حسن يوسف بعيدا تماما عن الأضواء والوسط الفني، ولم يظهر إعلاميا، وكذلك شقيقه محمود وشقيقته ناريمان والوحيد الذي أكمل مسيرة والديه الفنية من أبناء الفنان حسن يوسف هو عمر.



التوجه للساحل الشمالي

توجه عبد الله نجل الفنان حسن يوسف إلى قرية بدر بالكيلو 82 بالساحل الشمالي هو ومجموعة من أصدقائه للاقامة لمدة أسبوع للاستجمام والهروب من ارتفاع درجة الحرارة بالقاهرة.



النزول للبحر ليلا

توجه عبد الله نجل الفنان حسن يوسف صاحب 35 عاما إلى الشاطئ هو وأصدقاؤه بعد منتصف الليل وقرروا النزول إلى مياه البحر للاستمتاع بالمياه الدافئة الفيروزية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.



تحذير المصطافين

وكانت الأرصاد حذرت المصطافين ورواد الشواطئ بعدم السباحة ونزول مياه البحر المفتوح من يوم ٢٩ يوليو حتى ٣١ يوليو الجاري لارتفاع الأمواج ولم يلتزم نجل الفنان حسن يوسف عبد الله هو وأصدقاؤه بتحذيرات الأرصاد ليدخلوا البحر مصارعي الأمواج.



غرق في البحر

تسبب عدم التزام نجل الفنان حسن يوسف عبد الله في تعرضه للغرق بعد محاولة لمصارعة الأمواج الا أن محاولته باءت بالفشل.



اختفاء عبد الله داخل البحر

أكد أصدقاء عبد الله حسن يوسف الذين كانوا معه داخل البحر خلال محضر النيابة أنهم فوجئوا باختفاء عبد الله من جانبهم وأخذوا يبحثون عنه داخل البحر حتى تمكنوا من العثور عليه بعد ساعة كاملة ولكن بعد أن فارق الحياة وفشل محاولتهم لإنقاذه.



الساعة الواحدة 25 دقيقة

تم اخراج جثمان عبد الله نجل الفنان حسن يوسف فى تمام الساعة الواحدة و25 دقيقة من صباح يوم الأحد من داخل البحر بعد ان فارق الحياة.



مستشفى العلمين

تم استدعاء سيارة اسعاف لنقل جثمان نجل الفنان حسن يوسف والتى توجهت الى مستشفى العلمين.

محاولة إنقاذه

حاول الطاقم الطبي بمستشفى العلمين تقديم اسعاف مكثفة لنجل الفنان حسن يوسف الا ان محاولتهم باءت بالفشل لوفاته قبل الوصول للمستشفى اثر تعرضه لاسفكسيا الغرق.



حالة حزن

خيمت حالة من الحزن الشديد على رواد التواصل الاجتماعى والوسط الفنى على رحيل عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والذين نعوا الفقيد.



تحرير محضر بالواقعة

فور وصول نجل الفنان حسن يوسف الى مستشفى العلمين تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى.



قرار النيابة

قررت النيابة العامة بالعلمين تحويل جثمان عبد الله نجل الفنان حسن يوسف إلى الطب الشرعي في الإسكندرية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



نقل الجثمان الى الإسكندرية

توجهت سيارة إسعاف مساء الاحد تحمل جثمان نجل الفنان حسن يوسف الشاب عبد الله إلى الطب الشرعى بالإسكندرية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.