مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يتم معاقبة السجين ويتم العمل على إصلاحه وتأهيله كمواطن صالح، مشيرة إلى أن بعض السيدات (الغارمات) تكون مواردهن المالية محدودة وبأجان للشراء بأكبر من إمكانياتهن.



أضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يتم معاقبة السجين ويتم العمل على إصلاحه وتأهيله كمواطن صالح، مشيرة إلى أن بعض السيدات (الغارمات) تكون مواردهن المالية محدودة وبأجان للشراء بأكبر من إمكانياتهن.

وأوضحت رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يتم معاقبة السجين ويتم العمل على إصلاحه وتأهيله كمواطن صالح، مشيرة إلى أن بعض السيدات (الغارمات) تكون مواردهن المالية محدودة وبأجان للشراء بأكبر من إمكانياتهن.

وكشفت عن تسلمها رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن مصر قطعت شوطا كبير في ملف حقوق الإنسان، قائلة:«أملنا كبير في الرئيس السيسي، في إحداث طفرات أكثر وأكثر في الملف، وما يفعله الرئيس في هذا الملف، يزيد من سقف طموحنا».