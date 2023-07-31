مشيرة خطاب: البرلمان الأوروبي أشاد باهتمام مصر بملف حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي، أشاد بالدولة المصرية، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي، شدد على أن مصر دولة مهمة ويتابعها باهتمام في كل خطوة تقوم بها وأنها أحدثت طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تم الإفراج عن 1500 مسجون حتى مايو 2023 ، مؤكدة ان مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الانسان.

وأكدت أن وزارة الداخلية وافقت على طلب نقل علاء عبد الفتاح، موضحة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة بموجب القانون وليس تابعة للحكومة.