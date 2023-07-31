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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منهارة من الفرحة.. الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة تكشف تفاصيل تفوقها

فرح محمد قدري
فرح محمد قدري

أعربت فرح محمد قدري عن سعادتها البالغة عقب تفوقها وحصولها على المركز الثالث بالجمهورية بالشعبة الأدبية من مدرسة الصفوة ببرج العرب بالإسكندرية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع النتيجة ولذلك ففرحتها مضاعفة.


وأشارت في تصريحات لصدى البلد، إلى أن الدكتور عربي أبوزيد كان أول من أبلغها بالخبر وتعيش في فرحة هيستيرية منذ وقت إبلاغها ولم تتمكن من تمالك أعصابها.

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وأضافت أنها كانت تدرك أنها ستحقق مجموع مميز لكن لم تصدق  حصولها على ترتيب على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها لم تكن تحدد ساعات معينة للمذاكرة بل كانت تجتهد.

وتقدمت فرح بالشكر لوالديها على مساندتهم لها طوال هذا العام، ولكل مدرسيها الذين كانوا دائمي التشجيع لها، موضحة أنها ترغب في الالتحاق بكلية الألسن ولكن الاغتراب قد يسبب لها مشكلة، ولذلك فهي تفكر في أقسام اللغات بكلية الآداب.


وقال محمد قدري، والد فرح، انها انهارت عقب إخبارها بالنتيجة وتعيش في حالة فرحة كبيرة ، مشيرا إلى ثقته الدائمة فيها وفي تفوقها.

الاسكندرية الثانوية العامة المركز الثالث الشعبة الادبية برج العرب صدى البلد فرح محمد قدري

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