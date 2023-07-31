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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل بـ مترو الأنفاق| طرق التقديم

صدى البلد

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل .. وفى السطور التالية نوضح تفاصيل الوظائف التى توفرها الشركة المسؤلة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق

أعلنت شركة " آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، توافر فرص عمل لموظفي بيع تذاكر بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وبإمكان حديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم للوظيفة، كما يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما.

للتقديم يرجي تسجيل الطلب من خلال اللينك الموجود أدناه: https://www.mobilitycairo.com/csjobs

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