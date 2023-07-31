مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل .. ماذا سيعلن وزير التعليم؟

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023، يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل التالية :

ماذا حدث في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الذين لهم دور ثاني في نتيجة الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الراسبين الملزمين بإعادة السنة

النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح في كل شعبة

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023

موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

توجيه الشكر لكل الجهات المشاركة في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023

مقارنة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاعوام الماضية

عدد الطلاب الغشاشين المضبوطين والعقوبات التي تم توقيعها عليهم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%

كما هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل الثانوية العامة 2023 خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يعلن موقع صدى البلد لجميع متابعيه ، عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل .

وللدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد يمكن الان الضعط على https://natega.elbalad.news/

وبعد الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/ سيجد الطالب رسالة : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة بعد قليل

وبعد تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل ، تتاح لطلاب الثانوية العامة 2023 في مختلف محافظات الجمهورية ، خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

حيث سيكون مطلوب من الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل ، ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .