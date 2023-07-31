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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل .. ماذا سيعلن وزير التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023، يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل التالية :

  • ماذا حدث في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟
  • عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة 2023
  • عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2023
  • عدد الطلاب الذين لهم دور ثاني في نتيجة الثانوية العامة 2023
  • عدد الطلاب الراسبين الملزمين بإعادة السنة
  • النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023
  • نسبة النجاح في كل شعبة
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023
  • موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023
  • موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
  • توجيه الشكر لكل الجهات المشاركة في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023
  • مقارنة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاعوام الماضية
  • عدد الطلاب الغشاشين المضبوطين والعقوبات التي تم توقيعها عليهم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%

كما هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل الثانوية العامة 2023 خلال  الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يعلن موقع صدى البلد لجميع متابعيه ، عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل .

وللدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد يمكن الان الضعط على https://natega.elbalad.news/ 

وبعد الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/  سيجد الطالب رسالة : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة بعد قليل

وبعد تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل ، تتاح لطلاب الثانوية العامة 2023 في مختلف محافظات الجمهورية ، خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

حيث سيكون مطلوب من الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل ، ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .

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