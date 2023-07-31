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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد ، حيث يمكن للطلاب وأولياء الامور الان الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد

ويطلب رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد ، ادخال رقم الجلوس فقط ، ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد يمكن الدخول عليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/ 

لا يحتاج رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ دفع أي رسوم للحصول على خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

روابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بوابة وزارة التربية والتعليم

وعلى جانب آخر .. يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بلغت 78.8%

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ظهر اليوم الاثنين في العاصمة الادارية الجديدة .

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