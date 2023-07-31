عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرفت النتيجة من أصحابي..

السابع علمي رياضة: لم أكن أتوقع أن أكون من الأوائل

إبرام جمال حنين جاد
إبرام جمال حنين جاد

قال إبرام جمال حنين جاد، الطالب بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأسيوط والحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، لم أكن أتوقع أن أكون من الأوائل وفوجئت  بخبر النتيجة من أصدقائي.

 

وأضاف إبرام: “أنا بحب الرياضة من زمان وهدفي أن التحق بكلية الهندسة شعبة كمبيوتر وهذا ساعدني في التفوق خلال الدراسة خاصة وأن الامتحانات كانت جيدا بخلاف امتحان الكيمياء كان به صعوبة إلى حد ما ولكن بشكل عام امتحانات شعبة الرياضة كانت أفضل من امتحانات السنوات السابقة”.

 

واستكمل إبرام: “كنت لا أتابع الأخبار التي تتردد عن تسرب الامتحانات حتى لا تترك أثر سلبي علي وركزت في مذاكرة مواد الامتحان خاصة وإنني حصلت على دروس خصوصية في كل المواد”.

 

وتابع: “أسرتي كانت دائما في ظهري طوال فترة الامتحانات قاموا بتوفير الجو المناسب حتى استطيع التركيز في مذاكرتي وكنت أجد منهم التشجيع الدائم لي وهذا سبب تفوقي”.

 

الأول علمي علوم: استقبلت خبر النتيجة بالسجود لله شكرا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي.

 

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أنه تم التواصل مع أوائل طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن سيعقد اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

 

 

 

 

 

 

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

نتيجة الثانوية العامة| تصريح مهم وعاجل من وزير التعليم

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان وحدتي "المناظير وتفتيت الحصوات"

محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم عميد كلية الطب بفرع جامعة الأزهر

ترشيحاتنا

أبو صدام: دور كبير للبنك الزراعي المصري في دعم الفلاحين |تفاصيل

متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

أمي مثلي الأعلى | كريم ناصر الرابع علمي علوم في الثانوية العامة بالبحيرة

بسبب الشغب والسلب.. دولة إفريقية تفرض حظر التجول

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

أسباب وأعراض الضغط المنخفض وطرق علاجه؟

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ