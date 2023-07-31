السابع علمي رياضة: لم أكن أتوقع أن أكون من الأوائل

عرفت النتيجة من أصحابي..

قال إبرام جمال حنين جاد، الطالب بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأسيوط والحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، لم أكن أتوقع أن أكون من الأوائل وفوجئت بخبر النتيجة من أصدقائي.

وأضاف إبرام: “أنا بحب الرياضة من زمان وهدفي أن التحق بكلية الهندسة شعبة كمبيوتر وهذا ساعدني في التفوق خلال الدراسة خاصة وأن الامتحانات كانت جيدا بخلاف امتحان الكيمياء كان به صعوبة إلى حد ما ولكن بشكل عام امتحانات شعبة الرياضة كانت أفضل من امتحانات السنوات السابقة”.

واستكمل إبرام: “كنت لا أتابع الأخبار التي تتردد عن تسرب الامتحانات حتى لا تترك أثر سلبي علي وركزت في مذاكرة مواد الامتحان خاصة وإنني حصلت على دروس خصوصية في كل المواد”.

وتابع: “أسرتي كانت دائما في ظهري طوال فترة الامتحانات قاموا بتوفير الجو المناسب حتى استطيع التركيز في مذاكرتي وكنت أجد منهم التشجيع الدائم لي وهذا سبب تفوقي”.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أنه تم التواصل مع أوائل طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن سيعقد اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.