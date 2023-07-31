الأولي أدبي بمحافظة طنطا: نفسي ابقي وزيرة.. صور

شهدت منطقة شارع حسن رضوان بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف أفراد أسرة الفتاة نسمة محمد سليمان لحصولها علي المركز الاول بشعبة الٱدبي ضمن اوائل الثانوية العامة لسنة 2023 م وسط توزيع الحلوي والعصائر علي الجيران والمشاركين من الأقارب في تهنئة أسرة الطالبة المتفوقه.

صرحت الطالبة نسمة محمد سليمان جسار الطالبة بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا في محافظة الغربية، والحاصلة علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في الشعبة الادبية بالثانوية العامة، آنها سجدت لله شكرًا عندما تلقت اتصال يبلغها بحصولها علي هذا المركز.

كما كشفت بقولها " أن والدها كان يساعدها هي وشقيقتها التوأم في المذاكرة والمراجعات وتنظيم أوقاتهم بين الدروس وأوقات المراجعة والصلاة، موضحه أن فرحتها ستكتمل غدا عند سماع خبر تفوق شقيقتها التي تعبت واجتهدت معها في هذا العام.

كما اختتم والدها الدكتور محمد جسار دكتور صيدلي، أن الطالبة نسمة متفوقة منذ الصغر فكانت دائما تحصل علي المراكز الأولي كل عام،مضيفًا إنه كان يتوقع هذا التفوق الكبير، مشيرًا الي ان قيادات وزارة التربية والتعليم قاموا بالاتصال بهم وتهنئتهم.

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