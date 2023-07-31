تحبوا اعمل دويتو مع مين راجل ولا ست.. رامي جمال يسأل الجمهور

نشر الفنان رامي جمال صوره له عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي جمال علي الصوره قائلا:" لو تحبوا اعمل دويتو ويبقي لايق اوي يبقي مع مين راجل ولا ست".





وأكد المطرب والملحن رامي جمال، أن لديه مشكلة لها علاقة بالإنجاب، معقبا: «كان نفسي يكون عندي أطفال وربنا يباركفي كل اللي ربنا رزقهم، وأولاد اخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، ومش بفكر في الموضوع زي الأول، ولكن كل هميزوجتي لأنها لا تعانى من عدم الإنجاب».



وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيشعادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواعالرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مشمكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».