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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء الالاف وغرق المدن.. كيف اثرت الأمطار الغزيرة على الصين

الصين
الصين

سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة اليوم الاثنين مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.

ويعد دوكسوري أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 مليمتر وتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقا لمرصد المدينة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

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