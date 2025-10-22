السفير محمد حجازي: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون السياسي والاقتصادي

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تأتي لترجمة بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وتابع، أن المنتدى الاقتصادي الموسع المرتقب سيتيح للشركات الأوروبية فرص استثمارية جديدة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الحديثة مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والرقمنة.

وأوضح محمد حجازي أن مصر نجحت في نقل الرؤية العربية إلى أوروبا عبر العديد من المحطات والاتصالات والزيارات، ما ساهم في تقريب وجهات النظر وتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار حجازي إلى أن أوروبا تعد شريكًا رئيسيًا لمصر بفضل قربها الجغرافي والسياسي من المنطقة العربية وقدرتها على التأثير في مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.

