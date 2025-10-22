قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد بالدوري ..تفاصيل
تراجع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة.. ومعبر رفح شاهد على جرائم الاحتلال
المتطرف بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة فورًا
أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود
مدبولي: قناة السويس جاهزة لعودة نشاطها للوضع الطبيعي
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة طبقا للقانون
طلب عاجل بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب ترامب بالتدخل لوقف ضم اسرائيل للضفة
السفير محمد حجازي: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون السياسي والاقتصادي

محمود محسن

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تأتي لترجمة بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وتابع، أن المنتدى الاقتصادي الموسع المرتقب سيتيح للشركات الأوروبية فرص استثمارية جديدة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الحديثة مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والرقمنة.

وأوضح محمد حجازي أن مصر نجحت في نقل الرؤية العربية إلى أوروبا عبر العديد من المحطات والاتصالات والزيارات، ما ساهم في تقريب وجهات النظر وتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار حجازي إلى أن أوروبا تعد شريكًا رئيسيًا لمصر بفضل قربها الجغرافي والسياسي من المنطقة العربية وقدرتها على التأثير في مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.
 

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

محور ابوذكري

حرصا على سلامة المواطنين..غلق محور ابوذكري بالاسكندرية بكلا الاتجاهين

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

جانب من الندوة

"حياتها أهم نحو مجتمع يرفض الزواج المبكر" .. ندوة بمجمع إعلام القليوبية

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب .. صور

محافظ البحيرة

بتكلفة 27.5 مليون .. متابعة أعمال رفع كفاءة طريق جسر فرهاش بالبحيرة

بالصور

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

