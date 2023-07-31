وزير الصحة يدعم مستشفي قنا العام باستشاريين لإنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توفير 4 استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية، للقضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام.

جاء ذلك استجابة من وزير الصحة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أثناء زيارته لمحافظة قنا من أسبوعين.

وأضاف الداودى، بأن هذا القرار سوف يساهم في القضاء علي قوائم الانتظار وإنهاء معاناة المرضي وإجراء جميع عمليات القسطرة القلبية خلال 4 أيام بدءاً من بعد غدا الأربعاء بمستشفى قنا العام.

و وجه محافظ قنا ، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لدورهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات الطبية المتخصصة والرعاية الصحية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية.

يذكر أن مستشفى قنا العام ، يشاهد تردد أعداد كبير من المواطنين، لإجراء عمليات قسطرة قلبية، للتخفيف من معاناة السفر إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة.