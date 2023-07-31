بسبب شدة الحر.. مصرع شاب غرقا فى بحر شبين بالقليوبية

لقى شاب مصرعة غرقا فى بحر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، أثناء نزوله للاستحمام من شدة الحر ، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب يدعى " س س ا " 16 سنة طافية على مياة بحر شبين .

وانتقلت قوات الانقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين انها لشاب نزل للاستحمام من شدة الحر فى بحر شبين فلقى مصرعة لعدم اجادته للسباحة وجرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.