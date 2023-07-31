عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب شدة الحر.. مصرع شاب غرقا فى بحر شبين بالقليوبية

انتشال جثة
انتشال جثة

لقى شاب مصرعة غرقا فى بحر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، أثناء نزوله للاستحمام من شدة الحر ، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالقليوبية

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لشاب بمشاجرة بالقليوبية


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب يدعى " س س  ا " 16 سنة طافية على مياة بحر شبين .

وانتقلت قوات الانقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين انها لشاب نزل للاستحمام من شدة الحر فى بحر شبين فلقى مصرعة لعدم اجادته للسباحة وجرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مديرية أمن القليوبية شبين القناطر قوات الإنقاذ النهرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل .. ماذا سيعلن وزير التعليم؟

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الآن .. ردد 9 كلمات تبكيك فرحًا بالمجموع العالي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

موضوعات متعلقة

هربا من الحر .. مصرع سائق تروسيكل غرقا بترعة الإسماعيلية

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالقليوبية

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لشاب بمشاجرة بالقليوبية

أسرة الخامس علمى رياضيات : زياد كان بيذاكر 7 ساعات يوميا وفخور بنجاحه

الخامس علمي رياضة بالقليوبية: أسرتي سر نجاحي وتفوقي وسألتحق بالهندسة

الدفع بـ 20 سيارة لحل مشكلة طفح مياه مصرف البركة بالخانكة.. صور

فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها يستخرج إبرة اخترقت قولون طفلة

بتكلفة 300 مليون جنيه|وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات ومنشآت طبية بجامعة بنها..صور

ترشيحاتنا

استقرار أسعار الدولار وتباين اليورو وتراجع الإسترليني في بداية التعاملات

تبدو عليه ملامح الحزن .. شاهد آخر صورة لـ عبدالله حسن يوسف

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. بشرى سارة لطلاب علمي بشأن تنسيق الجامعات

لأول مرة.. شكوي في الأمم المتحدة ضد غارات تركيا على العراق

مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف أوكراني علي مدينة دونيتسك

من أجل تحرير رئيس النيجر.. اتهامات لـ فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. بمذاق لا يقاوم

بعد انتشاره في الهند.. أعراض خطيرة عند الإصابة بـ حمى الضنك

بملابس ملفتة...نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق...إطلالات البلوجر أحلام بعد انفصالها للمرة الثانية

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ