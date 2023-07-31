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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قنديل يشهد احتفالية كبرى بذكرى ثورتي ٣٠ يونيو و ٢٣ يوليو بجامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان احتفالية كبرى بذكرى ثورتي ٣٠ يونيو و ٢٣ يوليو، احتضنها مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، وأشار رئيس الجامعة إلى أننا نشهد اليوم هذه الاحتفالية ليعرف أبناؤنا تاريخهم وأهمية هذه الأيام للدولة المصرية العظيمة التي مرت بالعديد من المراحل من الضعف إلى القوة في ظل أحداث وثورات كبيرة مرت بها البلاد جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين.

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كلية الآداب جامعة حلوان

 

وأكد الدكتور السيد قنديل على أن الجامعة كبيرة وعريقة ونسعى لأن تواكب جامعات الجيل الرابع بأحدث التكنولوجيا واللوائح، لذا لابد أن نكافح للاستفادة من المقدرات والامكانيات التي لدينا ونحافظ عليها، ونسعى لعمل علاقات وبرتوكولات تعاون مع الجامعات العربية والأوروبية لتوفير طريق علمي آمن لأبنائنا الطلاب.

وتضمنت الاحتفالية عرض مسرحي بعنوان "كرامة وطن" قدمه طلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، تحدث عن حال المصريين قبل وبعد ثورة ٣٠ يونيو وما شهدته مصر من إنجازات عقب الثورة لبناء البلاد وإستعادة مصر قوتها وتطوير بنيتها التحتية، حيث كان لثورة 30 يونيو الفضل فى تغيير مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.

كذلك تم عرض فقرة فنون شعبية بعنوان "مصر أم الدنيا" تقديم طلاب كليتي التربية الرياضية بنين وبنات.

هذا بالإضافة إلى ما قدمه كورال "حلم" من اغاني وطنية إبداعية حازت على إعجاب الحضور، "وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف ابني قواعد المجد"، "طوبة فوق طوبة"، "هنحب مين غيرها"، "يا أغلي اسم في الوجود"، "وطني حبيبي"،" يابلادي"، "حلوة بلادي السمرة"، "احلف بسماها".

عقدت الاحتفالية بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ورؤساء جامعة حلوان السابقين ومن الجامعات الأهلية والحكومية والملحقين الثقافيين، نواب رئيس جامعة حلوان، السادة العمداء ووكلاء الكليات. 

كلية الآداب جامعة حلوان
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كلية الآداب جامعة حلوان7
جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل احتفالية كبرى مجمع الفنون والثقافة كلية الاداب

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