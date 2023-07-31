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ديني

الأوقاف تنظم رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي بالقاهرة .. صور

صدى البلد

 نظمت مديرية أوقاف القاهرة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل، بإدارة الشروق وبدر، قاموا خلالها بزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والحدائق العامة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل.


وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج الصيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم. 

البرنامج الصيفي وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي للطفل مسجد الإمام الحسين

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