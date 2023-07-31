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رئيس التحرير
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وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية - علوم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، عن أسماء الأوائل فى الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية_ علوم، والتي جاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة للشعبة العلمية_علوم:

محمود محمد عبد الفتاح أحمد المركز الأول المحافظة أسيوط

زياد عادل السعيد محمد المركز الثاني المحافظة البحيرة

أميمة محمود أحمد عبدالله صالح المركزالثالث المحافظة الدقهلية

كيرلس توتاي يعقوب فانوس المركز الرابع المحافظة المنيا

معاذ عاطف عبد الفتاح سلامه المركز الخامس المحافظة بني سويف

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام المركز السادس المحافظة البحيرة

حسن شفيق حسن شفيق الحادق المركز السابع المحافظة دمياط

كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد المركز الثامن المحافظة الدقهلية

محمد محمد التميمي محمد جوهر المركز التاسع المحافظة الدقهلية

ياسمين شريف حسني عبد القادر المركز العاشر المحافظة القاهرة

 

الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شعبة العلمية اوائل الثانوية العامة

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