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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن موعد مباراة السوبر الإفريقي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن قرار الجهاز الفني للنادي الأهلي بإراحة لاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة المصرى في كأس مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.

وكتب شوبير:"‏راحه 3 أسابيع للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة المصرى في كأس مصر.. يعني العوده يوم 23 أو 24 أغسطس.. اعتقد كده مباراة السوبر الإفريقي صعب تتلعب أول سبتمبر".

 

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، على نظيره فريق الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في اطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر. 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره النادي المصري يوم الخميس القادم في ربع نهائي كأس مصر. 

الأهلى شوبير تذاكر مباراة السوبر

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