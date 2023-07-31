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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"مدمر العوالم" .. ما لا تعرفه عن روبرت أوبنهايمر | فيديو

روبرت أوبنهايمر
روبرت أوبنهايمر

قادرة على قتل نصف مليون إنسان، ويمتلك منها العالم ما يكفي لتدمير كوكب الأرض عدة مرات، القنبلة الذرية كانت فكرة و تحولت إلى شيء ملموس لديه قدرة على تدمير العالم.

ذُكر ذلك في تقرير نشرته فضائية "العربية" بعنوان " قادرة على قتل نصف مليون إنسان".

بدأت أمريكا في إطلاق أكثر البرامج النووية نجاحا في العالم و الذي عُرف باسم مشروع مانهاتن و كان بإشراف من الجيش الأمريكي، ودعم من بريطانيا وكندا.

نجحت التجارب الأمريكية بالفعل في تخصيب اليورانيوم و تصميم القنبلة الفعلية، وكانت على يد الفيزيائي "روبرت أوبنهايمر" والذي يطلق عليه "والد القنبلة الذرية"، وأجريت أول تجربة للسلاح النووي عام 1945.

تخوف العالم البريطاني "كلاوس فوكس"، وهو عالم بالبرنامج النووي الأمريكي ، من أن تنفرد أمريكا بهذا السلاح، مما دفعه لتسريب تكنولوجيا تصنيع القنبلة النووية للاتحاد السوفيتي، ونتج عن ذلك تنافس بينه وبين الولايات المتحدة.

أنا الموت.. مدمر العوالم

وصل التنافس الأمريكي الروسي إلى حد امتلكت فيه الدولتان 4 آلاف رأس نووي، وهو ما يكفي لتدمير كوكب الكرة الأرضية عدة مرات.

وتابع التقرير، أن "أوبنهايمر" لخص أعمال حياته خلال فيلم وثائقي عام 1965 من إنتاج شبكة "NBC NEWS"، يقول فيه "أنا الموت.. مدمر العوالم".
 

العالم كوكب الارض بريطانيا أمريكا البرامج النووية الجيش الأميركي القنبلة أوبنهايمر القنبلة الذرية

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