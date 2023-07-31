أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين على الهواء عن انقطاع الكهرباء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مستمر حتى سبتمبر القادم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم استثناء 3 محافظات من قرار تخفيف أحمال الكهرباء لقلة معدلات الاستهلاك وهي مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر".

وأشار: "تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية اليوم كانت بنسبة قليلة جدا"، متابعا: "الخبر الإيجابي المهم أن شحنات المازوت الإضافية وصلت مصر وبالتالي سيتم إرسالها لمحطات الكهرباء فضلا عن شحنات أخرى قادمة".



وتابع: "اليوم بدأت تجارب لتحديد استهلاكنا وكميات الغاز والمازوت المطلوبة لمعرفة قدراتنا للوصول لعدم تخفيف أحمال الكهرباء".

وأوضح: "سيأتي يوم ويخرج رئيس الوزراء علينا يقول لنا الأزمة انتهت، واليوم كان بداية تجربة لأن تخفيف الأحمال اليوم كان محدودا جدا"، مشيرا: "كلما انخفضت درجة الحرارة سيكون التخفيف قليل للغاية لأننا مرتبطون بالجو".

