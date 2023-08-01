مكسب البطولة.. ميدو يشيد بلاعب الزمالك رغم الخسارة أمام الشباب

علق الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، على هزيمة الزمالك من الشباب السعودي.

وكتب عبر تويتر: “ ‏مبروك ل ⁧‫الشباب‬⁩ الفوز.. ⁧‫الزمالك‬⁩ غير محظوظ بالغيابات والاصابات..كنت اتمنى وجود ⁧‫اوباما‬⁩ في مباراة اليوم كان من الممكن ان يكون له دور في الشوط الثاني كمهاجم.. ⁧‫فتوح‬⁩ باك لفت دخوله في وسط الملعب يحد من قدراته ويقتل الجبهة اليسرى للزمالك هجوميا!! مكسب البطولة حتى الان بالنسبة للزمالك هو ⁧‫دونجا‬⁩ ⁧يجب نسيان نتيجة مباراة اليوم والعمل على محاولة الفوز في المباراة القادمة امام ⁧‫النصر‬⁩”.

فاز نادي الشباب السعودي، على ضيفه الزمالك بهدف وحيد في المباراة التى اقميت على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الجولة الـ2 من منافسات البطولة العربية.

سجل إيفر بانيجا الهدف الأول للشباب من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة يتصدر الشباب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط ،وتراجع الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.