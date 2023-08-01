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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتضيع طعمه وفايدته.. أكلات تجنب تناولها مع الشاي

الشاى
الشاى

على الرغم من أن تناول الشاي يعتبر عادة شائعة في العديد من الثقافات والبلدان، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تجنب تناولها مع الشاي، حيث يمكن أن تتداخل مع طعم الشاي، وتؤثر على فوائده، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

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 ومن بين هذه الأطعمة، ما يلي:

1- الأطعمة المالحة الغنية بالصوديوم: مثل البسكويت والشيبس والمكسرات المملحة، حيث يمكن أن يؤدي تناولها مع الشاي إلى زيادة العطش والجفاف.

2- الأطعمة الحارة: مثل الفلفل الحار والبهارات، حيث يمكن أن تسبب الحرارة في هذه الأطعمة تأثيرًا سلبيًا على طعم الشاي.

3- الأطعمة الحمضية: مثل الحمضيات والفواكه المشمشية والفراولة، حيث يمكن أن تؤثر على طعم الشاي وتجعله يبدو أكثر حموضة.

ومن الجيد تجنب تناول هذه الأطعمة مع الشاي؛ للاستمتاع بطعم الشاي الطبيعي والحفاظ على فوائده.

وبدلاً من ذلك، يمكن تناول الشاي مع الأطعمة الخفيفة، مثل “الكعك، والساندويشات، والفطائر،” أو مع الحلويات مثل “الكعك، والبسكويت، والشوكولاتة”.

الكعك والبسكويت تناول الشاى الشاي الأطعمه الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع الشاي

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