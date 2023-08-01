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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

70 ألف متفرج أونلاين.. أكبر حضور جماهيري من أنحاء العالم لحفل كايروكي

حفل كايروكي
حفل كايروكي

 أحيا فريق" كايروكي" حفل من أنجح الحفلات الغنائية بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى 120 ألف من خلال " اللايڤ" و"الأونلاين" حيث شهد الحفل خدمة الأونلاين والتى أتاحت الفرصة لكثير ممن لا يستطيعون الحضور مشاهدته على هواتفهم المحمولة.

 

تفاصيل حفل كايروكي

و أبدع فريق "كايروكي" خلال ساعتين في الحفل وقدم باقة من أجمل الأغاني،ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم. 

 

تفاعل الجمهور مع كايركي 

 

ولاقى الحفل تفاعل كبير من الجمهور الذي حضره "لايڤ" حيث تجاوز الـ 55 ألف شخص،  و"أونلاين" الذي تخطى عددهم 65 ألف متفرج حول العالم، واعتمد تفاعل حاضري الحفل"أونلاين" على "الڤوت" للأغاني التي قُدمت في الحفل، والتقاط الصور التذكارية مع فريق"كايروكي" ، وإرسال رسائلهم من خلال "الكومنتس" التي تم عرضها على شاشتين تم تعليقهما على مسرح الحفل، كما عرضت منصة منلي لايڤ أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات العرض"، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي" . 

 

عرض حفلة كايروكي فى سينما بالسعودية

كما عرضت الحفلة" أونلاين" في سينما "موڤي" بالسعودية، مما تعتبر أول تجربة فعلية وقد حققت نجاح غير متوقع. 

وأشاد "كايروكي" ، خلال الحفل بفكرة حضور الحفل "أونلاين"، وحرص على توجيه الشكر لجميع الحاضرين معبراً عن حبه لهم.

فريق كايروكي المنارة كايروكي تفاصيل حفل كايروكي

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