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ثقافة

حفل لتوقيع ومناقشة رواية «حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة» لـ إيناس حليم

صدى البلد

تنظم مكتبة البلد، حفلا لتوقيع ومناقشة رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" للكاتبة إيناس حليم، وذلك يوم الثلاثاء، 8 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمقر المكتبة في شارع محمد محمود من ميدان التحرير.

ويناقش رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" الكاتب طارق إمام، ويدير اللقاء الكاتبة رشا سنبل.

تدور أحداث رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" حول فتاة تبحث عن حقيقة لغز الحادثة المشهورة التي شغلت أهالي مدينة الإسكندرية لسنوات، وهي حكاية عروس منطقة النبي دانيال التي ابتلعتها أرض الشارع ولم يُعثر لها على أثر.

"كانت تسير مع خطيبها في وسط الشارع وفجأة انشق الشارع الى نصفين وابتلع الفتاة شديدة الجمال من دون خطيبها وما هي إلا لحظات حتى عاد الشارع مرة أخرى إلى حاله القديم، ولم يتمكن أحد من العثور على الفتاة مرة أخرى".

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تلك هي الحكاية التي يراها البعض مجرد شائعة منحها أهالي الإسكندرية مصداقيتهم لتتحول إلى أشهر ما يروى عن شارع النبي دانيال الذي يعد من أطول شوارع المدينة اليونانية الطراز.

وتتوازى رحلة البحث عن تفاصيل تلك الحادثة الغامضة التي اختلف عليها البعض ما إذا كانت حقيقة أم أسطورة، وكذا تفاصيل عن صاحبتها، مع سرد البطلة لحكايتها الشخصية، فتقدم رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" حكيًا عن بيتها وعلاقتها بأبويها وعائلتها وبيت جدتها وعن سكان آخرين لذلك الشارع.

تطل الكاتبة إيناس حليم من خلال الرواية على مدينة الإسكندرية في مطلع الألفية، من زاوية خاصة ترصد فيها أحداثًا وتفاصيل حياتية تمثل جزءًا أصيلاً من حياة سكان المدينة خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" هي الرواية الأولى للكاتبة إيناس حليم بعد مجموعتين قصصيتين هما "يحدث صباحًا" عام 2013، و"تحت السرير" بورتريهات بالعامية المصرية عام 2014.

رواية الاسكندرية الكاتب طارق إمام شارع النبى دانيال مدينة الإسكندرية

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