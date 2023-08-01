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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هدية على قد الإيد للناجحين بالثانوية العامة.. أفضل وأرخص موبايل سامسونج بالسوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A14

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة يسعى الكثيرون لشراء الهدايا للطلاب الناجحين، ومع ذلك يعد اختيار هدية مناسبة للطلاب عملية معقدة، ولكن يظل اختيار شراء هاتف ذكي هو أفضل هدية، ومع ارتفاع أسعار الهواتف، تخصص عدد من الشركات الكبرى هواتف مميزة بسعر رخيص تناسب معظم المستهلكين. 

 

ومن بين الهواتف المميزة التي تتمتع بمواصفات وقدرات جيدة للغاية مع سعر رخيص لا يتعدى فئة الـ 5 آلاف جنيه، يأتي هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذي يتميز بشاشة وكاميرا فائقة و بطارية بسعرة كبيرة، وأداء سلس وسريع مع معالج قوي. 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري بسعر يبدأ من 4 آلاف و 888 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف Galaxy A14 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.


ويقدم هاتف Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية -  وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

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