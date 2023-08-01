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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توجيهات عاجلة من الرئيس الصيني بعد فيضانات بكين المدمرة

فيضانات بكين
فيضانات بكين

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تحرك فوري للسلطات الصينية برفع آثار الفيضانات التي ضربت الصين والعودة بالأمور إلى أحوالها الطبيعية في أقرب وقت.

ودعا الرئيس إلى العمل على تقليل الخسائر ورفع مانجم عن فيضانات .
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن 11 شخصًا لقوا حتفهم وفقد 27 آخرون وسط فيضانات في الجبال المحيطة بالعاصمة بكين، وفق ما ذكرت صحيفة دايلي نيوز.

أفادت محطة CCTV الحكومية الثلاثاء أن الأمطار الغزيرة دفعت السلطات إلى إغلاق محطات القطارات وإجلاء الأشخاص في الاماكن المعرضة للخطر إلى صالات الألعاب الرياضية المدرسية.
وغمرت المياه المنازل وتقطعت الطرق وتكدست السيارات  أكوام.

يعد  مستوى هطول الأمطار غير معتاد بالنسبة لبكين ، التي تتمتع بشكل عام بمناخ جاف معتدل. 
أدت الفيضانات في أجزاء أخرى من شمال الصين التي نادرًا ما تشهد مثل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار إلى مقتل العشرات.

 

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