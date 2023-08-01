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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنعين في حملة تموينية الغربية

مخللات بالغربية
مخللات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية اليوم من مصادرة 6 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنعين لإنتاج المخللات بمركز بسيون، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

 

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز بسيون، من ضبط 6 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة  داخل مصنعين  بمركز بسيون، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

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تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين لصاحبى المصنعين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

الغش والتدليس تحرير محضر بالغربية تموينية جمهور المستهلكين بمركز بسيون المضبوطات المستهلكين المخللات

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