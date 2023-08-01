مصادرة 6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنعين في حملة تموينية الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية اليوم من مصادرة 6 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنعين لإنتاج المخللات بمركز بسيون، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز بسيون، من ضبط 6 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنعين بمركز بسيون، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين لصاحبى المصنعين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.