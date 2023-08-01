صحف الإمارات| مسيرات تستهدف العاصمة الروسية.. قتلى ومفقودين وفرار الآلاف بسبب فيضانات الصين.. بدء الاتصالات لتشكيل لجنة الحوار بين الفصائل الفلسطينية

الإمارات تدين حرق المصحف وتدعو العالم إلى منع تكراره

ملك البحرين يستقبل رئيس الدولة بمقر إقامته في أبوظبي

وفاة 11 شخصاً وفقدان 27 آخرين جراء العواصف المطيرة في بكين

نهاية عهد سلامة وحاكم مصرف لبنان الجديد يتعهد بالصرامة

اعتقال سياسيين في النيجر.. واتهام فرنسا ب «التدخل عسكرياً»

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الإمارات اليوم باستقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته بأبوظبي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أخيه الملك حمد بن عيسى، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، وخصوصية هذه العلاقات، والحرص المتبادل على استمرار تعزيزها بما يخدم التنمية والتقدم في البلدين، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليهما الخير والازدهار.



أوضحت صحيفة الاتحاد إدانة دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار شمال غرب باكستان وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الخليج إن لبنان تجاوز، أمس، الفراغ في سلطته النقديّة والماليّة، بانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التي دامت 30 عاماً، وتولّي نائبه الأول وسيم منصوري (51 عاماً) مهمّاته، إلى حين انتخاب رئيس جديد للبنان، ليتمّ بعد ذلك تعيين حاكم جديد للمصرف.

وعقد منصوري مؤتمراً صحافياً أمس، أعلن فيه قبوله المهمّة الصعبة، مع ما يعنيه الأمر من نهاية عهد مالي وبدء عهد مالي آخر. فهل سيتمكّن نائب الحاكم من تثبيت الاستقرار النقدي الذي بدأ منذ نحو 4 أشهر، أم أن مفاجآت غير متوقعة تنتظره وتنتظر اللبنانيين؟.



قالت صحيفة البيان إنه في وقت كثف الجيش السوداني ضرباته المدفعية تجاه نقاط وتجمعات قوات الدعم السريع في عدد من المواقع بمدن العاصمة الثلاث أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، قال إنه تمكن من إحباط هجوم جديد على مقر شرطة الاحتياطي المركزي بأم درمان.

أتى ذلك بعدما أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 أغسطس. واستثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.



أفادت صحيفة الخليج باقتحام عشرات المستوطنين، أمس الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة القوات الإسرائيلية، فيما أقام مستوطنون آخرون بؤرة عشوائية قرب مدينة أريحا، في وقت اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين واعتقل عدداً من النشطاء الفلسطينيين، في حين كشف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن اعتزام إسرائيل، إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن، بذريعة تهريب السلاح إلى الضفة.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان مسؤول فلسطيني، أمس، بدء الاتصالات لتشكيل لجنة الحوار بين الفصائل لإنهاء الانقسام الداخلي بعد الاتفاق على تشكيل اللجنة خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مدينة العلمين المصرية، أول من أمس.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، لتلفزيون فلسطين الرسمي، بأنه تم البدء أمس بالتحضير لتشكيل لجنة الحوار بين الفصائل ودعوتها لبدء مهامها، موضحاً أن انعقاد اللجنة سيتم بعد إعداد الأجندة والقضايا التي ستتم مناقشتها، موضحاً أن اللجنة لن تبدأ من فراغ، وستستند إلى اتفاقات عدة موقعة ذات صلة بملف المصالحة الفلسطينية.

دوليا، أوضحت صحيفة البيان ما قاله المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي.إن.إن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تشجع شن هجمات داخل روسيا أو تسهل القيام بذلك.

وكانت طائرات مسيرة معادية وصلت إلى وسط موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات، لكن مسؤولا أوكرانيا كبيرا قال الأسبوع الماضي إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من هذه الهجمات.



قالت صحيفة الاتحاد إن الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو قالوا إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لكن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.



ذكرت صحيفة الخليج أن الحزب الرئاسي في النيجر كشف عن اعتقال أربعة وزراء ووزير سابق، فيما اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر فرنسا بالرغبة ب«التدخل عسكرياً» في البلاد، وهو ما نفته وزيرة الخارجية الفرنسية.لكنها اشارت الى أن عودة الرئيس المخلوع محمد بازوم ممكنه، فيما نفت باريس استخدامها وسيلة فتاكة ضد متظاهرين في نيامي. في وقت يُجري الرئيس التشادي وساطة مع الانقلابيين.



أشارت صحيفة البيان إلى إعلان السلطات الصينية أن 11 شخصاً لقوا مصرعهم، جراء العواصف المطيرة التي ضربت بكين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه ما زال هناك 27 شخصا في عداد المفقودين.

فيما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى تسجيل العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار «دوكسوري» عبر المدينة، أمس، ما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وأصدرت سلطات بكين أعلى مستوى إنذار من الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة الاتحاد دعوة دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء إلى بذل "قصارى الجهود" لإنقاذ "المفقودين أو المحاصرين" بعد هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الشمالية من البلاد، وفق محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.

وأضافت "طالب شي جين بينغ بأن تبذل كل المقاطعات قصارى جهدها للبحث عن المفقودين والمحاصرين وإنقاذهم" و"معالجة المصابين ومواساة عائلات الضحايا والتقليل بقدر الإمكان من حجم الخسائر".