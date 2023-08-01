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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية

طلاب معلوماتية طبية
طلاب معلوماتية طبية

تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لإقامة حفلة تخرج وتكريم أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية 2023 تحت إشراف ورعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور أسامة إمام عميد الكلية والدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون الطلبة والتعليم.


وقد تحدد موعد إقامة احتفالية تخرج وتكريم أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية في نهاية شهر أغسطس الجاري.


وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات الذي بدأ تشغيله سبتمبر 2019 ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأعلن الدكتور “إمام” فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.


أوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تعتز  بأول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية ولها محبة خاصة وتقدير من جانبها وتعتبر طلاب أول دفعة بمثابة أولادها.


وأكدت أن البرنامج يستقبل الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وفقا للحد الأدنى لقطاع الحاسبات.

وأضافت عبد القادر أن الطالب يحصل علي درجة البكالوريوس عقب اجتيازه 135 ساعة معتمدة بنجاح، ويعد طلاب هذا العام محظوظين حيث يجري الآن تغيير نص المادة 79 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذي بمقتضاها يستطيع الطالب المتفوق ان يحصل علي درجة البكالوريوس في ثلاثة مستويات دراسية فقط (ثلاثة أعوام) إذا استوفى متطلبات التخرج ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.


وفي وقت سابق أعلن الدكتور أسامة إمام عميد الكلية نتائج امتحانات التيرم الثاني وأن نسبة النجاح للفرقة الأولي  هي 91.3%  بينما كانت نسبة النجاح للفرقة الثانية 94.6% أما عن النسبة للفرقة الثالثة فكانت 96 ٪، وبلغت نتيجة النسبة للفرقة الرابعة 90.5% أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبة 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96%.

حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
حاسبات حلوان تستعد لحفلة تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية
Jobs Education الحاسبات والذكاء الاصطناعى الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات الدكتورة منال عبد القادر الذكاء الاصطناعي المعلوماتية الطبية

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