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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الثانوية العامة.. استقرار حالة طالبة تناولت مبيد حشرى للتخلص من حياتها

نقل مصابة
نقل مصابة

أعلنت مستشفى جامعة بنها استقرار حالة طالبة بالثانوية العامة تناولت مبيد حشرى فى محاولة للتخلص من حياتها عقب اعلان النتيجة وحصولها على مجموع صغير.

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وقالت المستشفى إن الطالبة استقرت حالتها بعد تقديم لها كافة الاسعافات الاولية وزوال الخطر فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طالبة اخرى تناولت حبة غلال سامة بسبب حصولها على دور ثانى فى الثانوية العامة.
وشهدت محافظة القليوبية واقعتين لطالبتين فى الثانوية العامة الأولى تخلصت من حياتهما بحبة الغلة القاتلة لحصولها على دور ثانى والثانية لطالبة فى كفر شكر تناولت مبيد حشري لحصولها على مجموع صغير وتم نقل الجثة والمصابة الى المستشفيات المختصة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وجارى سؤال الثانية وأسرتها.


وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير مياحث القليوبية يفيد ورود بلاغين الاول تخلص طالبة من حياتها بتناولها حبة غلال سامة والثانية تناولت مبيد حشرى بسبب نتائج الثانوية العامة.


وانتقلت الأجهزة الامنية وتبين أن الواقعة الاولى فى احدى قرى مركز شرطة طوخ حيث تبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها لمحاولة إسعافها إلى مستشفى بنها الجامعي ولكنها توفيت.  
أوضحت التحريات  أن الطالبة تدعى "ح ا ك " طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة رسبت في إحدى المواد الدراسية وتحرر محضر بالواقعة.


وفى كفر شكر تناولت طالبة ثانوية عامة مبيد حشري بعد ظهور النتيجة لحصولها على مجموع 61 % وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعي، واستقرت حالتها بعد تقديم الإسعافات اللازمة لها بقسم السموم وتوصلت التحقيقات ان  الطالبة تدعى "م ف" وتناولت  مبيد حشري عقب ظهور النتيجة تحرر محضر بالواقعة.

طالبة جامعة بنها مبيد حشري مستشفي جامعة بنها القليوبية الثانوية العامة

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