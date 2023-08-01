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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. نزوح أكثر من 60% من أهالي مخيم عين الحلوة

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بوقوع اشتباكات عنيفة حالياً في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح من جهة وحركتي "جند الشام" و"فتح الإسلام" من جهة أخرى.

وذكرت الصحيفة في ذات السياق أن أكثر من 60% من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا نتيجة الاشتباكات باتجاه مدينة صيدا.

ومن المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا في دار الافتاء بدعوة من المفتي سوسان يضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، يقضي بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار بالتوازي مع حركة اتصالات ولقاءات لتوحيد الجهود من اجل اعادة الاستقرار والهدوء في المخيم. 

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لبنان .. ارتفاع حصيلة اشتباكات مخيم عين الحلوة إلى 6 قتلى و15 جريحا

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